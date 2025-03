Vigília, ações de patrocinadores e queima de fogos: a celebração dos 117 anos do Atlético

O Atlético completou 117 anos nesta terça-feira, 25 de março, e as comemorações foram diversas, envolvendo a cidade de Belo Horizonte e até ações promocionais. A festa pelo aniversário de 117 anos do clube começou ainda pela madrugada. Torcedores se reuniram para a tradicional vigília em frente à sede do clube, no bairro Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte.

Com foguetes, bandeiras, sinalizadores e instrumentos, os atleticanos, uniformizados, passaram parte da madrugada celebrando o aniversário do Atlético. Um longo foguetório intensificou a comemoração, acompanhada pela charanga da torcida Galoucura, que chegou para dar ainda mais animação à festa.

Um dos patrocinadores do Galo também lançou uma ação promocional. Diversos vouchers serão distribuídos em Belo Horizonte, em locais como a Sede de Lourdes, Mineirão, Arena MRV e Parque Municipal, local de fundação do clube. Torcedores que encontrarem os vouchers ganharão uma camisa oficial do Galo.

Ídolos prestaram homenagens

Grandes nomes da história do Atlético prestaram suas homenagens ao clube no aniversário. Os destaques, contudo, foram Ronaldinho Gaúcho e Hulk.

O Bruxo, aliás, se referiu ao Galo como “inesquecível“, enquanto Hulk destacou o amor pela torcida e prometeu continuar se dedicando ao clube nos próximos anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.