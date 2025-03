Ex-Corinthians e Vasco é preso após agredir idoso

O ex-jogador Régis Pitbull, que passou por Ponte Preta, Corinthians e Vasco, foi preso, na manhã desta terça-feira (25), ao avançar em idoso, de 69 anos, que perdeu três dentes durante o ataque. Pego em flagrante, ele vai responder por lesão corporal grave.

As câmeras de segurança do prédio onde ambos moram, em São Paulo, registraram as agressões. É possível ver o momento que Régis dá uma cabeçada e dois socos no senhor.

O idoso buscava encomendas na portaria. Régis surge na cena e chuta a porta, mas é repreendido. Assim, ele, bastante irritado, inicia as agressões contra o senhor.

O ex-atleta, aliás, tem ordem de despejo do local há 20 anos. Moradores denunciam que ele é visto com frequência ofendendo outras pessoas. Essa informação é do “Ge”.

Régis Pitbull tem 48 anos e luta contra o vício em drogas. Em 2021, se internou em uma clínica de reabilitação, com a ajuda do ex-jogador Casagrande. Contudo, nunca conseguiu se livrar 100% da dependência química.

