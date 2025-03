Brasil leva baile e é goleado pela Argentina em Buenos Aires

Um verdadeiro baile. Assim pode se definir a goleada da Argentina em cima do Brasil por 4 a 1 nesta terça-feira (25), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Superior os 90 minutos, os atuais campeões do mundo marcaram com Julián Alvárez, Mac Allister, Enzo Fernández e Giuliano Simeone. A Canarinho chegou a descontar com Matheus Cunha, naquela que foi a única finalização da equipe no gol. Assim, com direito a ”Olé” vindo das arquibancadas, os Hermanos fizeram a festa em cima da Seleção Brasileira.

A Argentina já entrou em campo com a vaga na Copa do Mundo de 2026 e a goleada só serviu para aumentar a festa no Monumental de Nuñez. Por outro lado, o Brasil caiu para a quarta colocação na tabela e, apesar de não ter seu lugar no Mundial ameaçado, terá muito o que repensar após ser humilhado pelo seu grande rival na América do Sul.





Baile da Argentina no primeiro tempo

O primeiro tempo foi um verdadeiro tango argentino no Monumental de Nuñez. Afinal, logo aos três minutos de jogo, Julián Alvárez passou no meio de Murillo e Guilherme Arana e com um toque sutil, tirou Bento da jogada e abriu ao placar. Nove minutos mais tarde, os hermanos chegaram ao segundo tento com Enzo Fernández, completando o cruzamento de Molina. A Seleção Brasileira até tentou esboçar uma reação com Matheus Cunha. O centroavante roubou a bola de Cristian Romero e bateu de fora da área para descontar. Contudo, o baile dos atuais campeões do mundo prosseguia. Assim, com gritos de olé vindo das arquibancadas e uma troca de passes de dar inveja, Enzo Fernández lançou Mac Allister dentro da área, que se antecipou do goleiro brasileiro e marcou o terceiro dos atuais campeões do mundo. Um verdadeiro show argentino em Buenos Aires e um grande pesadelo brasileiro.

Tango completo

O segundo tempo quase começou como o primeiro. Afinal, após lançamento, Léo Ortiz cortou mal e Julián Alvárez tentou encobrir Bento. Contudo, o arqueiro conseguiu dar um tapa e mandar para escanteio. Por outro lado, o Brasil não conseguia criar e se via muito encaixado na pressão da saída de bola da Argentina. A equipe de Dorival Júnior, aliás, não conseguia criar nada e nem as alterações surtiam efeito. Assim, ficou fácil para os Hermanos construírem a goleada. Em cobrança de falta rápido, Tagliafico cruzou, a bola passou por toda a defesa e Giuliano Simeone se antecipou de Guilherme Arana para fazer o quarto. Raphinha ainda chegou a acertar uma bola no travessão em cobrança de falta, mas muito pouco para quem pouco criou. Assim, a torcida argentina fez a festa com direito a gritos de olé. Em contrapartida, a Seleção Brasileira passou mais um vexame em sua história recente.

ARGENTINA 4X1 BRASIL

14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data: 25/3/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)

Gols: Julián Alvárez, 3’/1°T (1-0); Enzo Fernández, 12’/1°T (2-0); Matheus Cunha, 26’/1°T (2-1); Mac Allister, 36’/1°T (3-1); Giuliano Simeone, 25’/2°T (4-1)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Tagliafico (Medina, 30’/2°T), Otamendi, Romero e Molina; Enzo Fernández, Mac Allister (Nico Paz, 30’/2°T), Paredes (Palacios, 35’/2°T) e Rodrigo De Paul; Thiago Almada (Giuliano Simeone, 22’/2°T) e Julian Álvarez (Ángel Correa, 35’/2°T). Técnico: Lionel Scaloni

BRASIL: Bento; Wesley, Murillo (Léo Ortiz, intervalo), Marquinhos e Guilherme Arana; André (Éderson, 38’/2°T), Joelinton (João Gomes, intervalo) e Raphinha; Rodrygo (Endrick, intervalo), Vinícius Júnior e Matheus Cunha (Savinho, 22’/2°T). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Andre Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Cartão Amarelo: Tagliafico, Otamendi, De Paul e Almada (ARG); Murillo, André, Endrick e Raphinha (BRA)

Cartão Vermelho: –

