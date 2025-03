Colômbia, em casa, fica no empate com o Paraguai

A fase não anda boa para a Colômbia nas Eliminatórias da América do Sul. Após três derrotas seguidas, recebeu o Paraguai, no Metropolitano, em Barranquilla, nesta terça-feira, 25/3, pela 14ª rodada. Ficou no 2 a 2. Ótimo para os embalados paraguaios. Afinal, desde a chegada do treinador Gustavo Alfaro, a seleção saiu da lanterna para a zona de classificação à Copa e soma 4 vitórias e 3 empates. Luis Díaz e Jhon Árias marcaram para os colombianos. O Paraguai fez com Junior Alonso e Enciso.

A Colômbia chega aos 20 pontos, em sexto lugar, última posição que vale vaga direta à Copa. O Paraguai tem 21 pontos, o mesmo de Uruguai e Brasil. Mas está atrás dos dois, em quinto lugar.

Como foi o empate na Colômbia

A Colômbia pressionou na marcação logo no primeiro ataque e, quando Richard Ríos roubou a bola e passou para Árias, o apoiador do Fluminense encontrou Luiz Díaz. Este cortou genialmente o marcador e abriu o placar. Isso com apenas 40 segundos. Os paraguaios sentiram e demoraram a entrar no jogo. Aliás, quando acordaram, os colombianos já venciam por 2 a 0, gol de Jhon Durán após ótimo contra-ataque puxado por Luiz Díaz pela esquerda.

Em desvantagem, o Paraguai passou a buscar o jogo e com muit colume ofensivo (foram 14 finalizações na primeira etapa). Somente Almirón apareceu em três bons ataques. Em um deles, chutou sem goleiro,mas com a marcação de Mojica, que se jogou e abafou. bateu no braço ou barriga? O VAR não indicou pênalti.

Os colombianos eram mais perigosos e só não marcaram o terceiro com Luiz Díaz por causa de grande defesa de Gatito. Porém, quando parecia que o placar não seria alterado até o intervalo, nos acréscimos, o Paraguai diminuiu. Junior Alonzo, de cabeça, após escanteio cobrado por Diego Gómez.

O segundo tempo foi bem movomentado. As duas seleções smepre buscando o ataque, mas errando na hora do arremate final. Isso até Enciso fazer grande jogada, cortando da esquerda para a direita, tirando três marcadores e batendo de fora da área no ângulo de Camilo Vargas: 2 a 2. Mas o gol só foi confirmado após cinco minutos de análisedo VAR para saber se Enciso estava impedido ou não. Depois disso, muitos estudos, jogo mais truncado e o emoate ao apito final do juiz.

COLÔMBIA 2×2 PARAGUAI

14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data: 25/3/2025

Local: Estadio Metropolitano,Barranquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumi e Mojica; Richard Ríos, Lerma, Árias (Mina, 16’/2ºT) e James Rodríguez (Campaz, 16’/2ºT); Luis Díaz e Jhon Durán. Técnico: Nestor Lorenzo.

PARAGUAI: Gatito Fernández; Caceres (Velázquez, Intervalo), Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Diego Gómez (Ángel Romero, 48’/2ºT), Galarza (Villasanti, 28’/2ºT) e Cubas; Almirón e Enciso (Sosa, 28’/2ºT); Ávallos (Sanabria, 16’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.

Gols: Luis Díaz, aos 40 segundos, 1ºT (1-0); Jhon Durán, 12’/1ºT (2-0); Junior Alonso, 48’/2ºT (2-1). Enciso, 17’/2ºT (2-2).

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Luis Díaz, Campaz (COL); Galarza, Gatito, Cubas (PAR)

