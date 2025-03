Rondón decide, Venezuela vence Peru e entra na zona de repescagem das Eliminatórias

Com gol de Rondón ainda no primeiro tempo, a Venezuela derrotou por 1 a 0 o Peru na noite desta terça-feira (21), em Maturín, pela 14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O resultado leva os donos da casa a 15 pontos na tabela, ultrapassando, assim, a Bolívia para ocupar a sétima colocação, que dá um lugar na repescagem. Os peruanos, por outro lado, seguem mal das pernas: aparecem em penúltimo na tabela, estacionado nos 11 pontos, apenas à frente do Chile.

As seleções retornam a campo apenas na próxima Data-Fifa. Enquanto a Venezuela recebe a Bolívia em duelo direto, o Peru terá pela frente a Colômbia, fora de casa. Os dois jogos ocorrem no dia 25 de junho, uma quinta-feira.

Venezuela superior

Com o apoio de seus torcedores, a Venezuela foi superior. Explorou as beiras do campo, assim como assustou o adversário em especial nas bolas paradas com Savarino. O jogador do Botafogo, aliás, fez bons cruzamentos na área e, em um deles, Josef Martínez quase abriu o placar. Faríñez também levou perigo em arremate de longa distância. O Peru limitou-se a marcar em seu campo no aguardo do contragolpe que não apareceu. Nos minutos finais, Martínez foi derrubado na área, e o árbitro não hesitou em apontar o pênalti que foi convertido por Rondón. Ainda deu tempo para os visitantes balançarem a rede, mas a arbitagem apontou toque de Reyna com a mão na bola.

Peruanos fracos no ataque

A Venezuela voltou com o mesmo ímpeto para a etapa final e teve boa oportunidades para ampliar. Mas Herrera parou no goleiro Gallese. Com o passar do tempo, o técnico Óscar Íbañez promoveu substituições na seleção peruana, que cresceu na partida. Advincula teve duas chances, mas falhou. Na primeira, testou o goleiro Romo, que se saiu bem. Depois, o lateral errou o alvo quando estava em boa condição. Marcos López também teve oportunidade de empatar, mas falhou. Com a etapa mais truncada e faltosa, os venezuelanos ainda tiveram mais duas chances, mas pararam no adversário. Mesmo assim, o time conseguu garantir os três pontos importantíssimos no sonho de disputar pelap rimeira vez uma Copa do Mundo.

VENEZUELA 1×0 PERU

14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data: 25/3/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Monumental, Maturín (VEN)

Gol: Rondón, 40’/1ºT (1-0)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Wilker Ángel e Aléx González, Herrera (Cásseres, 32’/2ºT), José Martínez (Rincón, 32’/2ºT) e Savarino (Mejías, 37’/2ºT); Soteldo, Rondón (Cádiz, 32’/2ºT) e Josef Martínez (Segovia, 6’/2ºT). Técnico: Fernando Batista.

PERU: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés e Marcos López; Tapia, Aquino (Edison Flores, 16’/2ºT) e Carrillo; Andy Polo (Lapadula, 37’/2ºT), Bryan Reyna (Quevedo, 16’/2ºT) e Paolo Guerrero. Técnico: Óscar Íbañez.

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: González, Josef Martínez, Herrera (VEN); Zambrano, Aquino (PER)

