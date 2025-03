Agora no Fluminense, Hércules reencontra ex-clube na estreia do Brasileirão

O Fluminense fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, no Castelão. Assim, a partida marcará também o reencontro de Hércules, que ainda tenta se firmar com a camisa do Tricolor de Laranjeiras, com seu ex-clube.

Uma das contratações mais surpreendentes do clube carioca neste primeiro semestre, o volante foi um dos principais destaques do Leão do Pici nas últimas temporadas. No entanto, ainda busca seu espaço, visto que deixou de ser titular com a chegada de Otávio. Ele segue como opção no setor ao lado de Martinelli e Facundo Bernal.

Até o momento, o jogador soma 13 partidas com a camisa do Fluminense e ainda não teve participação direta em gols. Vale destacar que dos reforços deste primeiro semestre, apenas Canobbio se consolidou como titular, com quatro gols no Carioca.

Destaque no Leão do Pici

No Fortaleza, Hércules chegou em 2021, emprestado pelo Atlético Cearense, inicialmente para jogar pelo time de aspirantes. Contudo, logo chamou a atenção e ficou em definitivo por R$ 250 mil para atuar no profissional.

Nesse sentido, o atleta fez sete gols e uma assistência em 2022, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Athletico-PR, em 9 de julho de 2023. Nove meses depois, viveu seu melhor momento ao participar do título da Copa do Nordeste e da campanha do quarto lugar na Série A do Brasileirão em 2024.

Por fim, assinou com o Fluminense por cinco temporadas, no valor de R$ 29 milhões (70% dos direitos econômicos), e agora tenta repetir o bom desempenho do ano anterior. Afinal, ao todo, ele disputou 136 jogos, marcou 19 gols e deu cinco assistências com a camisa do tricolor cearense, sendo sete gols e três assistências em 2024.

