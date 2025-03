Saiba quanto a Fifa pagará aos brasileiros por participação no Mundial

A Fifa oficializou, nesta quarta-feira (26), a premiação do Super Mundial de Clubes. O torneio será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. Os brasileiros, portanto, já sabem quanto vão receber da entidade máxima do futebol. Somente pela participação, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras embolsarão, desse modo, US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 milhões).

Os europeus, por sua vez, levam de 12,81 milhões de dólares (R$ 73 milhões) a 38,19 milhões de dólares (R$ 217,6 milhões). Os representantes da Concacaf, da Ásia e da África ganharão 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões). Já para os representantes da Oceania a Fifa separou somente 3,58 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões).

Organizadora do torneio, a Fifa, aliás, também estabeleceu valores de bônus por vitórias e empates, em todas as etapas do Mundial. Confira, então, abaixo!

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória (R$ 11,3 milhões) e 1 milhão de dólares por empate (R$ 5,6 milhões)

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares (R$ 42,7 milhões)

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares (R$ 74,8 milhões)

Semifinais: 21 milhões de dólares (R$ 119,6 milhões)

Vice: 30 milhões de dólares (R$ 170,9 milhões)

Campeão: 40 milhões de dólares (R$ 227,9 milhões)

