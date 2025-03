Hugo Moura projeta estreia do Vasco: ‘Com ou sem Neymar, precisamos dos três pontos’

Depois de 20 dias de treinos, o Vasco fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro 2025. No próximo domingo (30), a equipe carioca mede forças com o Santos, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Ao completar 50 partidas pelo clube, Hugo Moura falou sobre a disputa por posição e analisou a ausência de Neymar, lesionado e fora da partida do Peixe.

“A gente sabe que é uma disputa sadia e que são grandes jogadores. Ainda mais com a vinda do Tchê Tchê, campeão onde passou, fica uma disputa boa e uma dor de cabeça para o treinador. Ano passado, nós poderíamos chegar mais lá em cima no Brasileirão, mas deixamos dois ou três jogos escapar. Poderíamos jogar uma Libertadores e temos que ter ambição de chegar ao topo, algo que faltou um pouco no ano passado”, disse.

“A gente sabe da grandeza do Neymar e do Coutinho, que elevam o futebol brasileiro. É jogo em casa, temos que começar bem. É jogo em casa, a gente precisa começar com o pé direito. Com ou sem Neymar, a gente precisa sair de lá com os três pontos”, completou.

“Sabemos da diferença que o Neymar faz em campo e de sua grandeza. Prefiro não marcar, pois sabemos da qualidade. Independente dele ou não, temos que entrar e dar o nosso melhor e não podemos nem pensar em perder ponto dentro de casa”, frisou.

Calendário intenso e competições paralelas

Além do Campeonato Brasileiro, o Vasco terá pela frente a Sul-Americana e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Diante disso, terá um calendário intenso, algo que depende de um preparo físico e psicológico. Assim o volante ressaltou o período após a eliminação do Carioca, que serviu de preparação para a sequência do ano.

“Sabemos que em uma sequência de jogos não teremos tempo para treinar. Isso porque dois dias pós-jogo tem que descansar. Esse tempo depois do Carioca tem tido êxito, ainda mais os jogadores que chegaram de outro país. Agora, estamos bem entrosados, com boa preparação, mentalmente e fisicamente para a sequência da temporada”, analisou.

