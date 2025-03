Derrota do Brasil promove maior audiência da televisão brasileira na temporada

Na antítese ao sentimento de frustração causado nos brasileiros, a goleada por 4 a 1 da Argentina sobre o Brasil representou um marco para o horário nobre da Globo em 2025. Isso porque o clássico realizado no Monumental alcançou a impressionante marca de 50 milhões de telespectadores, número que representa a maior audiência da emissora nesta temporada.

Os números divulgados pelo IBOPE mostram que a audiência superou não apenas jogos anteriores, mas também programas de entretenimento populares. A partida alcançou 27 pontos de média, com 29 de pico na Grande São Paulo – com índices que ainda podem sofrer alterações. Vale frisar que cada ponto equivale a 199 mil telespectadores na capital paulista.

A Record marcou cinco pontos no mesmo horário, enquanto o SBT não ultrapassou os três pontos, e a Band somou apenas um. Já o SporTV, canal fechado da emissora da família Marinho, liderou a audiência paga com picos de até sete pontos.

Para se ter ideia, o clássico cresceu em 22,7% de audiência no período com bola rolando. Os carros-chefes, Mania de Você e BBB, alcançaram 22 nas últimas semanas.

Derrota do Brasil

Na noite da última terça-feira (25), o Brasil enfrentou a Argentina em um dos jogos mais aguardados das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas o resultado foi devastador: uma derrota por 4 a 1, que se configura como o maior revés da seleção até o momento no torneio. Esse resultado não apenas deixou os brasileiros atônitos, mas também levantou questionamentos sérios sobre a continuidade do técnico Dorival Júnior à frente da equipe.