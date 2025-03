Vasco tem nove remanescentes do último jogo contra o Santos em São Januário

O último confronto entre Vasco e Santos em São Januário está à porta de completar dois anos. Foi no dia 14 de maio de 2023, pela sexta rodada do Brasileirão em que ambas as equipes travaram duelo contra o rebaixamento. Na ocasião, pior para o Santos, que mesmo vencendo os dois jogos contra o Cruz-Maltino, caiu pela primeira vez em sua História à Série B, enquanto a equipe carioca se safou de maneira épica.

O hiato desde o último jogo em São Januário se encerrará neste domingo (30). Afinal, os rivais históricos se enfrentam pela abertura do Brasileirão-2025 na casa vascaína, a partir das 18h30 (de Brasília). O Jogada10, como não podia deixar de ser, entrou no baú do esporte para relembrar como foi este duelo da sexta rodada de dois anos atrás. Você sabia que existem nove remanescentes dentre os relacionados do Vasco em relação aos dias de hoje? Vamos relembrá-los.

Primeiramente, importante relembrar o contexto da época. Na ocasião, a SAF do Vasco não tinha nem um ano de existência, com o clube vivendo seus primeiros jogos depois de fortes aportes financeiros. O time, porém, não encaixou sob o comando de Maurício Barbieri, treinador escolhido para tocar o barco da SAF em 2023.

Após estrear no Brasileirão com vitória contra o Atlético-MG fora de casa (2 a 1), o Vasco empilhou, então, quatro jogos seguidos sem vitórias antes de enfrentar o Peixe. E a partida contra o Santos abriu uma sequência de seis derrotas consecutivas, com o sexto revés sendo um 1 a 0 para o Goiás, também em São Januário. Na ocasião, Barbieri não suportou a panela de pressão que se tornou o estádio cruz-maltino e caiu do comando, aliás.

Vasco martela e não faz gol

Apesar da derrota para o Santos por 1 a 0 (gol de Deivid Washington), o Gigante foi o dono do jogo, empilhando chances e parando em atuação incrível do goleiro João Paulo. Ao todo, foram 24 finalizações contra seis, sendo nove ao alvo contra apenas uma do rival – exatamente a bola que morreu no fundo do barbante. O Vasco também reclamou muito da arbitragem no duelo, aliás, com possíveis cinco pênaltis para os donos da casa e nenhum marcado.

Somando os jogadores que estavam em campo e os que foram ao banco, o Vasco tem nove remanescentes. Eram quatro no time titular e, assim, outros cinco na reserva. Léo Jardim, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Jair começaram jogando e seguem no clube da Colina. Paulo Henrique e Alex Teixeira saíram do banco, enquanto Capasso, Mateus Carvalho e Rayan não foram utilizados.

Assim, muitos jogadores já deixaram o clube. A exemplo de Léo, Robson, Cauan Barros, Galarza, Gabriel Pec, Pedro Raul e Figueiredo. Quanto aos do banco, Ivan, Miranda, Paulo Victor, Rodrigo, Orellano, Erick Marcus e Eguinaldo já deram adeus.

A escalação do Vasco contra o Santos na #6 do Brasileirão-2023

Léo Jardim – segue

Puma – segue

Léo – saiu

Robson – saiu

Lucas Piton – segue

Jair – segue

Cauan Barros – emprestado

Galarza – saiu

Gabriel Pec – saiu

Pedro Raul – saiu

Figueiredo – emprestado

Banco de reservas

Ivan – saiu

Paulo Henrique – segue

Capasso – segue

Miranda – saiu

Paulo Victor – saiu

Rodrigo – saiu

Mateus Carvalho – segue

Luca Orellano – saiu

Erick Marcus – saiu

Alex Teixeira – saiu e voltou

Eguinaldo – saiu

Rayan – segue

