Vice-presidente do Fluminense defende Mário como CEO de futura SAF

Em linha com o compromisso de transparência, está agendada para o dia 14 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo, ocasião em que será apresentado um panorama atualizado do processo até aqui. Por fim, o Fluminense destaca que vem desenvolvendo este tema há cerca de dois anos, com o apoio do BTG Pactual, sempre de forma responsável e em busca da melhor solução para o clube.