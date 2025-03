Futura SAF do Fluminense pode ter venda de cota para diversos acionistas

O Fluminense segue na busca por investidores para formar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Diante disso, o banco BTG, que assessora o clube, trabalha com a ideia de criar um fundo de investimento com vários acionistas, algo que tem sido debatido nas reuniões com possíveis compradores. A informação é do portal “ge”.

Até o momento, não existe um formato definido para a construção da SAF. O banco, então, tem feito apresentações para tentar captar investidores que demonstraram interesse.

Nesse sentido, o foco é criar um fundo com várias cotas, com múltiplos acionistas participando da nova Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube carioca.

Conversa com o Conselho

A hipótese de um investidor único não está descartada. Isso porque caso algum grande investidor demonstre interesse em comprar todas as cotas, há possibilidade de negociação.

Dentro do clube, existe um entendimento de que distribuindo cotas a SAF poderia ser vendida a um grupo de tricolores e não especificamente a uma empresa, como aconteceu no caso da 777 Partners com o Vasco.

Diante desse contexto, a diretoria do clube de Laranjeiras aguarda a sinalização formal da proposta para avançar na SAF e tornar público o processo. Caberá, então, aos conselhos do clube (Diretor, Deliberativo e Fiscal) analisarem a decisão, que também passará por uma votação entre os sócios.

Por fim, a direção do Fluminense convocou uma reunião com o Conselho Deliberativo para debater sobre diversos assuntos no dia 14 de abril. Assim, um deles será a possível implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube carioca.

