Thiago Silva, do Fluminense, entra no time ideal dos 120 anos do Chelsea

O Chelsea celebrou 120 anos de história no último dia 10 de março. Com isso, os torcedores participaram de uma eleição para escolher o time ideal da história do clube inglês. Entre os nomes, está Thiago Silva, do Fluminense, que defendeu os Blues por quatro temporadas, com três títulos e o carinho da torcida.

Dessa forma, o defensor atuou pelo clube entre 2020 e 2024. No ano passado, decidiu voltar ao futebol brasileiro após 15 anos na Europa, onde também defendeu Milan e Paris Saint-Germain.

Nas redes sociais, Thiago Silva comentou o post do Chelsea: “Uma vez um Blue, sempre um Blue“. As três conquistas aconteceram logo na primeira temporada. A Champions League, vencendo o rival inglês Manchester City por 1 a 0 na decisão, no Porto; a Supercopa da Uefa, sobre o Villarreal; e o Mundial de Clubes, com a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na prorrogação, em Abu Dhabi.

Com os investimentos do russo Roman Abramovich, que foi dono dos Blues de 2003 a 2022, a equipe de Stamford Bridge conquistou suas duas Champions League (2011/12 e 2020/21) e cinco dos seis títulos ingleses que possui, além de outros 14 troféus nacionais e internacionais.

