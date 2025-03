Selecionáveis do Grêmio voltam, mas não têm titularidade assegurada

O Grêmio contará com o retorno dos seus três jogadores selecionáveis aos treinamentos com o grupo, nesta quinta-feira (27). Assim, o técnico Gustavo Quinteros finalmente terá à disposição o elenco completo para trabalhar. Contudo, o time está na reta final da preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Mesmo com o empecilho, a comissão se apoiará no protagonismo instantâneo do atacante uruguaio Oliveira.

A fera charrúa retornou da Bolívia na última quarta-feira (26) e ganhou folga. Diante do período em que esteve à serviço da seleção celeste, provavelmente será titular no embate contra o Atlético-MG. A situação deve ser a mesma para as outras duas ausências durante a preparação.

Neste cenário, Kike se tornou preponderante no início de sua passagem pelo Tricolor Gaúcho. Afinal, o atacante marcou dois gols em suas duas partidas iniciais pela equipe. No embate contra o São Raimundo-RR pela primeira fase da Copa do Brasil, ele marcou em sua estreia e teve caráter decisivo. Afinal, o gol saiu nos acréscimos, assegurou o empate e levou a decisão da vaga para a etapa seguinte do torneio.

No duelo subsequente, diante do Juventude pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão, o camisa 99 marcou o gol que abriu o placar na Arena. O atleta permaneceu útil nas outras quatro partidas pelo Grêmio. Apesar de não seguir com participação direta em gols, o desempenho continuou agradando ao técnico Gustavo Quinteros. Deste modo, o rendimento lhe credenciou a permanecer na convocação da seleção do Uruguai. Inclusive a sua contratação pelo Imortal foi uma indicação do treinador da celeste, Marcelo Bielsa. A propósito, até aqui a investida se mostra um acerto para o Tricolor Gaúcho. Nas Eliminatórias, Olivera não entrou em campo no clássico com a Argentina e foi titular no embate com a Bolívia.

Uruguai tem esperança em crescimento de Kike no Grêmio

Entretanto, as atuações não foram inspiradoras segundo avaliação da comissão técnica do Uruguai. Mesmo assim, Bielsa entende que Oliveira tem margem para aumentar sua confiança e terá uma evolução em sua performance. Além disso, pontua a velocidade e a qualidade para driblar como suas principais características.

A compreensão é que Kike ainda não conseguiu demonstrar o seu melhor nível de desempenho nas chances mais recentes que recebeu na seleção do Uruguai.

Em outro cenário, Villasanti teve poucos minutos pelo Paraguai nos confrontos com Chile e Colômbia. Aravena, por sua vez, atuou somente no embate com o Paraguai, quando foi titular.

O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro diante do Atlético, no próximo sábado (29), às 18h30, na Arena.

