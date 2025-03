Classificação na Champions garante ‘bicho’ aos jogadores do Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, deu um incentivo a mais aos jogadores após a classificação da equipe às quartas de final da Liga dos Campeões. Afinal, o dirigente premiou cada atleta com 250 mil euros (cerca de 1,5 milhão) pela vaga na próxima fase da competição.

Segundo o “Marca”, da Espanha, a iniciativa não é comum durante a gestão de Florentino Pérez. Não é normal o presidente pagar bônus por classificações ou vitórias importantes, de acordo com o jornal da capital espanhola.

O mandatário elogiou a atitude do elenco do Real Madrid devido ao calendário mais pesado que o da temporada passada. Afinal, houve mudança no formato da Champions, que garantiu mais duas partidas somente na fase de Liga. Além disso, os Blancos ainda passaram pelo playoff contra o Manchester City para chegar às oitavas de final.

Contra os ingleses, a equipe de Carlo Ancelotti venceu tanto na Inglaterra como na Espanha, garantindo-se, assim, na fase seguinte para enfrentar o Atlético de Madrid. No clássico da capital, vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu e derrota por 1 a 0 no jogo de volta. Em seguida, os Merengues venceram nos pênaltis avançaram na competição.

Mundial de Clubes pode engordar ainda mais o bolso dos jogadores do Real Madrid

O costume no Real Madrid é a diretoria e os principais nomes do elenco acertarem os bônus ainda no início da temporada, como os valores pagos por títulos, como de LaLiga e Champions. Nesta temporada, os Merengues ainda têm o Mundial de Clubes, o que pode engordar ainda mais o bolso dos jogadores.

No entanto, por conta dos impostos na Espanha, os jogadores não receberão o valor integral de 250 mil euros. Afinal, a taxa aplicada será a mesma utilizada nos salários dos atletas: 45%. Assim, Vini Jr, Rodrygo e cia receberão 137 mil euros (R$ 846) cada um.

No próximo sábado (29), o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol, quando enfrenta o Leganés. A equipe disputa o título com o Barcelona e tem a mesma pontuação do rival, que, por sua vez, tem um jogo a menos.

