Rebeca, ex-Cruzeiro, descreve sentimento em chegada à NWSL

A meio-campista Rebeca, de 19 anos, já terá a oportunidade de viver sua primeira experiência atuando fora do Brasil. Isso porque ela foi confirmada, recentemente, como novo reforço do Houston Dash após um ano e meio defendendo as cores do Cruzeiro.

A transação que não teve seus valores revelados resultou na atleta assinando vínculo com o novo clube até 2027. Entretanto, se sabe que a movimentação tem caráter histórico, já que significa a primeira venda na história do Cruzeiro dentro do futebol feminino.

Figura de passagem relevante, também, pelas categorias de base da Seleção Brasileira, Rebeca não escondeu a empolgação de atuar na National Women Soccer League (NWSL). Liga essa que, diante da tradição norte-americana no futebol feminino e estrutura promovida pelos clubes, é uma das principais em todo o mundo.

“A minha expectativa é a melhor de todas. Estou muito feliz, pois será uma grande oportunidade para a minha carreira poder atuar em uma das grandes ligas do futebol feminino, que é a NWSL, com grandes jogadoras presentes. Então, espero desfrutar da melhor maneira”, disse a jovem jogadora.

De acordo com Angela Hucles Mangano, presidente do futebol feminino do Dash, a versatilidade de Rebeca foi cruciais na iniciativa de buscar sua contratação:

“Adicionar Rebeca ao elenco era uma prioridade, pois avaliamos várias oportunidades durante a janela de transferências e estamos entusiasmados em adicionar uma jogadora que traz versatilidade e profundidade ao elenco. Ela está pronta para uma nova oportunidade que a desafiará tanto como jogadora quanto como indivíduo, já que está se mudando para um novo país pela primeira vez.”

