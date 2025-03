Fenerbahçe tem interesse na contratação do goleiro Ederson, do Manchester City

O técnico José Mourinho já mapeia o mercado de olho em reforços para o Fenerbahçe. Afinal, o clube turco está interessado na contratação do goleiro Ederson, do Manchester City, já para a próxima janela de transferências, que se abre em julho. As informações são do jornal “The Mirror”, da Inglaterra, e do “Fanatik”, da Turquia.

O brasileiro chegou ao Manchester City na temporada 2024/25, após ser negociado pelo Benfica, e tem contrato até junho de 2026. Ederson conta com a confiança do técnico Pep Guardiola no clube inglês, onde faturou seis vezes a Premier League, uma Liga dos Campeões e um Mundial da Fifa.

Nesta temporada, o City não vem fazendo uma boa temporada e já não disputa mais o título da Premier League. Afinal, está a 22 pontos do líder Liverpool. A briga, agora, é por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, uma vez que está na quinta posição, a um ponto do quarto colocado, o Chelsea.

Os Citizens voltam a campo no próximo domingo, quando encaram o Bournemouth às 12h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. É a única chance de título para o time de Pep Guardiola na atual temporada.

O Fenerbahçe, por sua vez, também não vê o título do Campeonato Turco como provável. Isso porque está na segunda colocação, com nove pontos a menos que o líder Galatasaray.

