Luiz Araújo mira titularidade no Flamengo e cita conselhos de Filipe Luís

Um dos destaques do Flamengo no início do ano, Luiz Araújo concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (27). O atacante não escondeu sua felicidade pelo seu momento em campo e destacou que quer uma vaga de titular na equipe rubro-negra. Para isso, ele citou ajuda do técnico Filipe Luís, que dá conselhos às atividades diárias.

“Me sinto muito importante para o Flamengo. Tanto que em jogos decisivos venho aparecendo e mostrando meu trabalho. O mais importante é o grupo do Flamengo. Com certeza vou dar o meu melhor para estar entre os 11 titulares. Aqui tem grandes jogadores e eu sou um grande jogador também. Estou mostrando meu trabalho nesse começo. Tenho muito a crescer e evoluir, estou escutando muitos conselhos do Filipe e tenho certeza que esse será um grande ano para mim e toda a equipe”, disse.

“Filipe diz que tenho muita qualidade na finalização, no um contra um. Tenho que abusar mais disso, estar mais perto da área. Isso tem me ajudado muito, estou marcando mais gols do que na outra temporada. Tenho certeza que será um grande ano para todos”, completou.

Luiz Araújo, aliás, também comentou sobre a estreia do Flamengo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h, no Maracanã. Ele, afinal, destacou que a equipe está preparada para iniciar a competição com o pé direito.

“Temos campeonatos muito mais importantes pela frente. Agora é pensar no Internacional sábado para começar o Brasileirão com o pé direito. Estou muito feliz com o que venho vivendo, mais ainda com o momento da equipe. Vamos continuar trabalhando muito forte para que a gente possa conquistar ainda mais títulos esse ano”, destacou.

Mais de Luiz Araújo:

Libertadores: “É sempre um campeonato a parte e muito gostoso de se jogar. Essas dificuldades fazem ser ainda mais especial de se ganhar. Temos de passar por cima disso. A logística, aliás, é difícil da Venezuela, a altitude. Passamos por isso ano passado na Bolívia. Tenho certeza que será um grande ano, grande temporada. Estou ansioso para estrear na Libertadores, é um título que almejo muito com essa camisa. Vamos trabalhar muito para buscar grandes coisas esse ano.”

Lesões: “As lesões fazem parte do futebol. Nos preparamos muito, mas infelizmente a lesão vem. É o momento mais triste da carreira de um jogador. Para mim foi assim com a lesão no joelho. Sempre me preparei e me cuidei muito, mas veio. Temos de nos preparar ainda mais, descansar, alimentação, usufruir de tudo que temos nessa estrutura. Para estar 100% nos jogos e dar nosso melhor dentro de campo.”

Prioridade em 2025: “Não teve uma conversa específica de qual campeonato é o mais importante. Usando essa camisa todos os campeonatos são importantes. Temos um grande elenco para jogar todas as competições. Quanto mais títulos a gente conseguir, melhor para a torcida. Vamos dar o máximo em todos os campeonatos e esperamos conquistar ainda mais títulos com essa camisa.”

Possível mudança de adversário no Mundial: “Não atrapalha muito. O Mundial começa só no meio do ano. Antes disso teremos muitos jogos importantes, como o início do Brasileiro, o jogo da Libertadores. Vamos começar a pensar no Mundial mais para frente. Não atrapalha, já sabemos que a competição terá as melhores equipes do mundo. Mais para frente vamos nos preparar e estudar melhor as equipes. Temos de pensar em nós. Se estivermos bem, será difícil de ser batido.”

