Marcelinho Carioca recorda final histórica contra o Palmeiras e enaltece Corinthians atual

Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos do Corinthians. Ele também é herói de uma conquista estadual sobre o Palmeiras, realizada há 30 anos. Naquela edição, ele decidiu o jogo com um golaço. Agora, o Timão tem a vantagem do empate. O time pode conquistar novamente uma taça após mais de seis temporadas. O “pé de anjo” falou sobre a expectativa para a decisão desta quinta-feira (27) na Arena Itaquera.

Primeiramente, Marcelinho destacou a importância da conquista de 1995. Ele também compartilhou suas memórias mais marcantes daquele campeonato e falou sobre o time atual sob o comando de Ramón Díaz.

“Olha, o título de 1995, conquistado pelo Corinthians em Ribeirão Preto, foi algo inusitado e memorável. O Palmeiras vinha numa hegemonia, buscando o tricampeonato. Quebramos essa sequência. Além disso, o último título do Corinthians havia sido em 1988, com um gol do Viola, ainda menino. Lembro que formamos um timaço, um grupo coeso, super unido, realmente uma equipe fadada a ser campeã. Ronaldo goleiro, André Santos, às vezes revezava com o Vitor, Célio Silva, Henrique, Silvinho, Zé Elias, Bernardão, Souza e Pé de Anjo, Viola e Marques, sempre entrava o Tupãzinho. Também entrava o Elivelton e o treinador Eduardo Amorim”, contou sobre 1995.

“Olha, o título contra o maior rival credencia o atleta e dá respeitabilidade ao grupo e ao Corinthians. Vencer o maior rival é como lavar a alma. O time estava trocando constantemente de treinadores, era irregular, perdendo jogos e sem se acertar.

O pé de anjo elogia o Corinthians de Ramón Díaz

“O Ramón Díaz colocou o time nos trilhos. Ele conseguiu organizar a equipe, formando um tripé com Martínez, Carrillo e Raniele. Além disso, temos Garro, Memphis e Yuri Alberto. Temos o Hugo como nosso paredão e Matheuzinho também. Na zaga, Gustavo Henrique e Félix Torres”, concluiu, falando sobre o momento atual”, concluiu em entrevista ao Lance

Em campo, se o Corinthians confirmar o título, conquistará seu Paulistão de número 31. De quebra, encerrará o período vitorioso do Verdão, que conquistou três taças seguidas entre 2022 e 2024.

