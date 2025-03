Fluminense conta com novidade no treino desta quinta

O treino do Fluminense desta quinta-feira (27) contou com uma novidade. O meia Rúben Lezcano retornou após defender o Paraguai na Data Fifa, reforçando o elenco do técnico Mano Menezes no CT Carlos Castilho.

O jovem de 21 anos, porém, não foi a campo nos duelos contra Chile e Colômbia, pelas rodadas 13 e 14, respectivamente, das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ele, aliás, só ficou no banco de reservas contra os chilenos, na última quinta-feira (20), em vitória por 1 a 0, em Assunção. Já contra os colombianos, de Jhon Arias, ele sequer ficou na reserva. O jogo ficou no 2 a 2, em Barranquilla, na última terça (25).

Lezcano ainda não estrou por sua seleção, nem pelo Fluminense. Anunciado no fim de fevereiro (dia 28), o jogador não conseguiu inscrição no Campeonato Carioca a tempo das semifinais. Consequentemente, não pode atuar nas decisões contra o Flamengo, que ficou com o título estadual.

Sua última partida, assim, foi ainda pelo Libertad-PAR, seu último clube. Foi no dia 22 de fevereiro, em vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Tembetary. A partida valia pela sexta rodada da Liga Paraguaia Apertura. Ele se despediu do time paraguaio com três gols e quatro assistências no certame, sendo o principal garçom até os dias de hoje.

A tendência, então, é que ele seja relacionado pela primeira vez pelo Fluminense já para este sábado (29), quando o Tricolor estreia pelo Brasileirão. É em partida contra o Fortaleza, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

