Barcelona tenta dar ‘chapéu’ no Real Madrid

O Barcelona quer dar um ‘chapéu’ no Real Madrid e vai tentar a contratação de Trent Alexander-Arnold, que está no fim do contrato com o Liverpool. O lateral da seleção inglesa tem sido especulado no clube merengue, mas os catalães querem atravessar a negociação.

De acordo com informações da ‘Cadena SER Catalunha’, o diretor esportivo Deco está à frente das conversas e já se reuniu com o irmão e empresário de Alexander-Arnold. O jogador também esteve no radar do Barcelona quando Xavi ainda era o técnico.

Nas próximas semanas, a disputa deve esquentar para ver quem leva um dos laterais mais valorizados do futebol mundial, ainda mais atraente por estar em fim de contrato, com a possibilidade de sair do Liverpool sem custos.

Na atual temporada, Arnold soma três gols e sete assistências em 39 partidas

Liverpool quer lateral da Juventus como substituto

Com a eminente saída de Alexander-Arnold, o Liverpool já busca um reforço de peso para a lateral direita e parece ter definido seu principal alvo. Segundo informações da ‘Gazzetta dello Sport’, os Reds querem Andrea Cambiaso, da Juventus, como substituto do inglês.

Atualmente, Conor Bradley e Jarell Quansah são opções para a posição. Porém, o técnico Arne Slot quer um titular absoluto para o Liverpool na próxima temporada.

