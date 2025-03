Flamengo x Vasco (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico nesta temporada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta sexta-feira (28), as equipes entram, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da competição, no Estádio Luso-Brasileiro. O Rubro-negro vem de derrota para o Athletico-PR por 2 a 1, na estreia do time na disputa. Atualmente, é o lanterna do torneio. O Cruz-Maltino também chega para o confronto após derrota para o Cruzeiro por 3 a 1 e ocupa o 17º colocado, com um ponto.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv (fechado).

Como chega o Flamengo

Para o duelo contra o Vasco, o Flamengo conta com uma novidade à beira do gramado. O jogo também vai marcar a estreia do técnico Nuno Campos como técnico da equipe. Na última terça-feira, o treinador português promoveu o primeiro treino com todo o elenco e deve manter a base de outros jogos para o clássico.

Sob o comando do novo treinador, o Rubro-Negro busca a sua primeira vitória na competição. Em contrapartida, a equipe também segue motivada por conta do título da Libertadores Sub-20 sobre o Palmeiras nos pênaltis. Ao todo no ano, o Fla, afinal, busca manter o grande poderio ofensivo. Em 12 jogos, a equipe, afinal, marcou 36 gols e sofreu apenas 12. São sete vitórias, dois empates e apenas três derrotas.

Como chega o Vasco

Do outro lado, o Vasco também procura se erguer após derrota para o Cruzeiro na última rodada da competição da categoria. O técnico Matheus Curopos, que chegou ao Cruz-Maltino em setembro de 2024, também tem bons números com o time, mas ainda busca evolução. Em 11 partidas, foram quatro vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Neste período, a equipe da Colina, aliás, anotou 18 gols e sofreu 14, o que é um ponto que o time precisa melhorar.

FLAMENGO x VASCO

3ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data-Hora: 28/3/2025 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

Onde assistir: Sportv (fechada)

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Wallace Yan. Técnico: Nuno Campos.

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno, Lyncon, Luiz Gustavo e Avellar; Euder, Lucas Loureiro, Ramon Rique e Juninho; Zuccarello e Bruno Lopes. Técnico: Matheus Curopos.

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Victor Augusto Camoes de Abreu (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.