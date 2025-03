São Paulo atropela o 3B da Amazônia e assume liderança no Brasileiro Feminino

O São Paulo goleou por 8 a 0, na tarde desta quinta-feira (27), o 3B da Amazônia, no Canindé, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Os gols foram marcados por Dudinha e Duda Serrano (duas vezes cada), Aline, Ravena, Carol Gil e Day Silva.

As Soberanas comandaram a partida e abriram uma vantagem no placar logo no primeiro tempo. Em oito minutos foram três gols: aos 16, Dudinha marcou o primeiro e aos 19, ela mesma ampliou. Já aos 23, Aline ampliou o placar.

Dessa forma, o São Paulo foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. No início do segundo tempo, aos nove minutos, Duda Serrana, de cabeça, marcou o quarto para as Soberanas. A0s 26, ela, de novo, marcou mais um! Na reta final, três gols em sequência: Ravena, Carol Gil e Day Silva balançaram as redes e fecharam a goleada.

Com o resultado, portanto, o São Paulo assumiu a liderança com seis pontos – ou seja, duas vitórias em dois jogos, e passou o Cruzeiro no saldo de gols. Já o 3B da Amazônia segue na penúltima colocação, sem nenhum ponto até o momento.

O próximo compromisso das Soberanas na competição é um confronto direto pela liderança contra o Cruzeiro. A partida será no domingo (30), ás 15h, em Cotia. Por outro lado, o 3B da Amazônia enfrenta o Flamengo, no mesmo dia, às 18h, no Luso Brasileiro. Os jogos, portanto, serão válidos pela terceira rodada da primeira fase da competição.

