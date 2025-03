Corinthians vence Juventude pelo Brasileirão feminino

O Corinthians recebeu o Juventude nesta quinta-feira, 27/3, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. O jogo aconteceu na Fazendinha, casa corintiana, mas que teve um público muito pequeno (283 torcedores). Ele acompanhou a tranquila vitória das tetracampeãs por 2 a 0. Os gols foram de Vic Albuquerque. Ela entrou no intervalo e decidiu o duelo.

Com a vitória, as brabas somam seis pontos na tabela de classificação, em segundo lugar, enquanto o Juventude permanece com um ponto.

Como foi a vitoria do Corithians

O Corinthians dominou o primeiro tempo, criando as melhores oportunidades e quase marcando em pelo menos dois lances com Andressa Alves e Johnson. Mas ambos evitados pela goleira Renata May. Assim, ela manteve o placar em 0 a 0 no intervalo.

No segundo tempo, já com Vic Albuquerque em campo, na vaga de Robledo, as brabas deslancharam. Afinal, aos quatro minutos, após receber um passe de bicicleta de Jaque, Vic Albuquerque cabeceou para abrir o placar. Aos 12, após escanteio cobrado por Andressa Alves, Vic concluiu para fazer seu segundo gol na partida. Com isso, deu total tranquilidade às corintianas para o restante da partida.

Muito melhor, o Corinthians ainda teve a chance do terceiro gol, em um chute de Tamiris, mas que passou raspando. E em chute de Vic Albuquerque para grande defesa de Renata May.

Jogos da 2ªrodada do Brasileiro feminino

Quarta-feira (26/3)

América-MG 0x2 Palmeiras

Bragantino 3xo Internacional

Grêmio 1×1 Ferroviária

Fluminense 1×2 Cruzeiro

Quinta-feira (27/3)

Sport 0x2 Real Brasília

Bahia 3×3 Flamengo

São Paulo 8×0 3B da Amazônia

Corinhians 2×0 Juventude

