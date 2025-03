Ceará anuncia contratação de Lelê, do Fluminense, por empréstimo

Sem espaço no elenco do Fluminense, o atacante Lelê está de clube novo. O Ceará anunciou sua contratação na tarde desta quinta-feira (27) em suas redes sociais. Segundo publicação do próprio Vozão, o jogador de 27 anos assinou por empréstimo até o fim da temporada. Ele chega para ser sombra a Pedro Raul, contratado junto ao Corinthians também em 2025.

O Ceará, aliás, tinha um acordo quase fechado por Lelê, mas a contratação de Pedro Raul fez a equipe colocar a negociação em compasso de espera. Mesmo com o título cearense, o clube entendeu que havia a necessidade de contratar mais um atacante, segundo informações do jornalista Victor Lessa.

Assim, o jogador chega até o fim de dezembro. Contratado junto ao Itaboraí Profute após ótima passagem pelo Volta Redonda, em 2023, ele possui contrato até 2028 com o Fluminense. Pelo Tricolor, ele anotou oito gols em 53 aparições. Nesta temporada, porém, passou em branco nas três oportunidades em que foi a campo. Foram, afinal, apenas 38 minutos em ação em 2025.

Para o ataque, o Fluminense ainda conta com Germán Cano e Everaldo. Após uma péssima temporada em 2024, o argentino voltou aos gols neste ano: já são dez em 14 jogos, encerrando o Carioca como vice-campeão e artilheiro (ao lado de Vegetti, do Vasco, e Max, do Sampaio Corrêa). Já o ex-atacante do Bahia tem um gol e três assistências em sete jogos pelo Tricolor.

