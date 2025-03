Bayer Leverkusen x Bochum: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão após a pausa para a Data Fifa de março. Nesta sexta-feira (28), o atual campeão Bayer Leverkusen recebe o Bochum às 16h30 (de Brasília), na BayArena, em partida válida pela 27ª rodada. Time comandado pelo técnico Xabi Alonso ainda sonha com o bicampeonato da Bundesliga, com apenas mais oito jogos pela frente.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e OneFootball.

Como chega o Bayer Leverkusen

O atual campeão está na briga por mais um título nacional e é o atual vice-líder da Bundesliga com 56 pontos, seis a menos que o Bayern de Munique. No entanto, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso terá a oportunidade de reduzir a diferença para três pontos e colocar pressão nos Bávaros, que entram em campo somente no sábado (29), quando recebem o St. Pauli.

Além disso, o Leverkusen também está na briga pelo título da Copa da Alemanha, onde enfrenta o Arminia na próxima terça-feira (1/4), pela semifinal.

Dessa maneira, é possível que Xabi Alonso faça alguns testes e rode o elenco de olho na partida decisiva na próxima semana. No entanto, o time segue com alguns problemas. Isto porque Wirtz, Tapsoba, Belocian, Terrier, Hermoso e Tella, lesionados, são baixas confirmadas.

Como chega o Bochum

Por outro lado, o Bochum vive uma situação mais complicada e luta pela permanência na elite do futebol alemão. No momento, a equipe é a 16ª colocada, posição que leva ao playoff do rebaixamento. Além disso, a diferença para o St. Pauli, 15º, é de cinco pontos, enquanto o time tem apenas um de vantagem para o Heidenheim, 17º, na degola.

Contudo, a boa notícia para os torcedores do Bochum é que o técnico Dieter Hecking não tem baixas confirmadas para o jogo desta sexta-feira e poderá entrar em campo com força máxima.

Bayer Leverkusen x Bochum

27ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 28/03/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, Andrich, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Buendía, Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Bochum: Horn; Bernardo, Ordets, Oermann; Passlack, Bero, Sissoko, Krauss, Wittek; Masouras, Hofmann. Técnico: Dieter Hecking.

Árbitro: Sven Jablonski (ALE).

