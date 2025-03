Atlético impõe condição e tem carta na manga para saída de Deyverson

O atacante Deyverson, do Atlético, ainda é alvo de interesse do Fortaleza. Galo e Leão negociam a transferência, mas, até agora, não chegaram a um acordo sobre a saída do jogador. O clube mineiro, no entanto, tem todas as condições para sair por cima nas negociações.

O Atlético entende que a saída de Deyverson precisa ser vantajosa para todas as partes envolvidas. No entanto, até o momento, o Fortaleza e o atacante chegaram a um entendimento. Isso sugere que ambos estão satisfeitos com o acordo firmado. Por outro lado, o clube mineiro continua sem avanço nas negociações.

A proposta apresentada pelo Fortaleza, porém, não agradou ao Atlético. O clube mineiro deixou claro isso ao Leão. O contrato de Deyverson com o Atlético, que vai até o fim desta temporada, pode parecer um ponto positivo para a concretização do negócio, mas não é.

Muitos acreditam que o Atlético precisa negociar para lucrar com a venda do jogador. No entanto, o contrato foi bem estruturado. Assim, o vínculo entre o Galo e Deyverson possui cláusulas que garantem a renovação automática. Com isso, o clube mineiro retoma o controle da negociação.

Vale destacar que o Atlético não deseja igualar o valor proposto pelo Fortaleza para liberar o jogador. Com o contrato a seu favor, isso provavelmente não acontecerá. A diretoria, inclusive, pretende manter Deyverson no elenco.

O camisa 9 disputou 33 jogos até agora e marcou oito gols. Em 2025, com a chegada de Cuca, perdeu espaço e passou a atuar mais como reserva. No entanto, continua sendo um atleta querido pelo grupo e nos bastidores do clube.

