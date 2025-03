Strasbourg x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Francês estão de volta após a pausa para a Data Fifa de março. Nesta sexta-feira (28), o Strasbourg recebe o Lyon às 16h45 (de Brasília), no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, na partida de abertura da 27ª rodada da Ligue 1. O duelo coloca frente a frente duas equipes que lutam por uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida não tem transmissão confirmada para o Brasil.

Como chega o Strasbourg

O Strasbourg faz uma boa campanha e está na briga pela parte de cima da tabela da Ligue 1. O time está na 7ª posição, com 43 pontos, somente um a menos que o Lille, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias em 6º lugar. Além disso, a diferença para o Lyon é de apenas dois pontos.

O time que conta com o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco, em grande fase, vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse.

Ao mesmo tempo, o time precisa enfrentar alguns desfalques para esta sexta-feira. Assim, o zagueiro Andrew Omobamibele, os meias Habib Diarra e Abdoul Ouattara e o atacante Sahi Dion, todos lesionados, estão fora do jogo.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon é o atual 5º colocado, com 45 pontos, e pode dormir no G3, que garante uma vaga na próxima edição da Champions, em caso de vitória nesta sexta-feira.

No último compromisso pela Ligue 1, o Lyon venceu o Le Havre por 4 a 2, diante de seus torcedores.

Além disso, o técnico Paulo Fonseca não terá baixas confirmadas para o jogo fora de casa e poderá entrar em campo com força máxima.

Strasbourg x Lyon

27ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 28/03/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA).

Strasbourg: Djordje Petrovic; Guela Doué, Mamadou Sarr, Ismaël Doukouré, Diego Moreira; Andrey Santos, Sam Amo-Ameyaw, Valentín Barco; Félix Lemaréchal, Sebastian Nanasi, Emanuel Emegha. Técnico: Liam Rosenior.

Lyon: Lucas Perri; Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico; Nemanja Matic, Rayan Cherki, Thiago Almada, Corentin Tolisso, Maitland-Niles; Ernest Nuamah, Alexandre Lacazette. Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Romain Lissorgue (FRA)

