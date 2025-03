Lucas Moura revela que desfalcará o São Paulo contra Sport e Talleres

O São Paulo não terá Lucas Moura nas estreias no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Afinal, o meia revelou que não estará em campo contra o Sport, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Morumbis, e diante do Talleres, na quarta-feira, em Córdoba, na Argentina.

Lucas Moura ainda se recupera de uma trauma no joelho direito, sofrido na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador segue sem treinar desde então e também não foi a campo nesta quinta, na penúltima atividade do Tricolor antes de enfrentar o time pernambucano.

“A gente teve um tempo bom para preparar o time, treinar, fazer avaliações, jogadas e sistemas, mas infelizmente não vou estar presente. Faz parte do futebol, estou focado totalmente em minha recuperação, tratando bastante para voltar o mais rápido possível. Tem que respeitar o processo, não adianta forçar”, afirmou o jogador, em evento em uma faculdade de São Paulo na última quarta-feira:

“Acho que o time vai chegar preparado para esse início de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Vou estar na torcida e trabalhando para voltar bem, que é o mais importante”.

Bobadilla volta a treinar no São Paulo

Nesta quinta-feira, o técnico Luiz Zubeldía teve a volta do volante Bobadilla aos treinos, após o paraguaio defender sua seleção em jogos das Eliminatórias. Ferraresi, por sua vez, é esperado na atividade desta sexta.

De volta ao time principal, o volante Luan ainda não participou dos treinos com bola. O jogador voltará aos poucos de acordo com sua evolução física. Dessa maneira, ficou fora da lista de inscritos na fase de grupos da Libertadores e não tem previsão de reestreia.

A equipe da estreia no Brasileirão deve ter: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira (Matheus Alves); Calleri.

