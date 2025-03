Barcelona vence Osasuna e se isola na liderança do Espanhol

Segue o líder. O Barcelona venceu o Osasuna por 3 a 0, nesta quinta-feira (27), em partida atrasada da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Ferrán Torres e Dani Olmo, de pênalti, balançaram a rede no primeiro tempo, enquanto Lewandowski saiu do banco de reservas na segunda etapa para completar a vitória no Estádio Olímpico Lluis Companys.

Na ocasião, o jogo precisou ser adiado em virtude do falecimento de Carles Miñarro Garcia, que fazia parte do staff médico do Barça.

Dessa maneira, o Barcelona manteve a grande fase após a Data Fifa de março e chegou ao 19º jogo de invencibilidade. Ao todo, são 16 vitórias e três empates. Além disso, a última derrota do Barça aconteceu no dia 21 de dezembro de 2024, quando acabou sendo derrotado pelo Atlético de Madrid, em LaLiga.

Por outro lado, o Osasuna não conseguiu pontuar neste jogo atrasado e manteve o cenário anterior. Ou seja, o time está na 14ª posição, com 33 pontos, sete a mais que o Leganés, primeiro na zona de rebaixamento.

Barcelona x Osasuna

O Barcelona assumiu o controle do jogo desde os primeiros minutos e, com menos de 10 minutos, abriu o placar com Ferrán Torres numa ótima trama ofensiva que também teve passe de calcanhar de De Jong e assistência de Balde. Dani Olmo ampliou em pênalti que ele próprio sofreu, mas acabou sentindo problema físico minutos depois e foi substituído por Fermín López. Por outro lado, o Osasuna foi uma presa fácil e sequer finalizou ao gol.

Na segunda etapa, o Barcelona manteve o domínio do jogo e controlou o resultado. O Osasuna conseguiu levar perigo em jogadas de bola parada, mas não estava com a pontaria em dia. Assim, o Barça chegou ao terceiro gol com Lewandowski, que saiu do banco de reservas para confirmar a vitória por 3 a 0.

