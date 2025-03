Soteldo e Rincón treinam no Santos, mas serão avaliados antes de jogo do Brasileirão

O Santos contou com o retorno do volante Tomás Rincón e do atacante Yeferson Soteldo aos treinos nesta quinta-feira (27). Os jogadores estavam a serviço da seleção da Venezuela para jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

A dupla chegou ao Brasil na manhã desta quinta e foi direto para o CT Rei Pelé. Dessa maneira, fizeram apenas uma atividade leve e foram liberados pelo técnico Pedro Caixinha.

A comissão técnica do Peixe ainda avaliará os dois atletas nesta sexta-feira, para saber se eles têm condições de enfrentar o Vasco neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo marca a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro.

Afinal, tanto Rincón como Soteldo estiveram em campo na última terça-feira na vitória por 1 a 0 sobre o Peru, que colocou a Venezuela na sétima posição, que garantiria um lugar na repescagem para a Copa do Mundo. O atacante disputou os 90 minutos, enquanto o volante entrou aos 32 minutos do segundo tempo.

No treino desta quinta, Pedro Caixinha comandou uma atividade tática. Sem Soteldo durante a Data Fifa, o treinador optou por Benjamín Rollheiser pelo lado direito. No lugar de Neymar, que não enfrentará o Vasco, quem assumiu o posto foi Álvaro Barreal.

