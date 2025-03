Gil Vicente x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica visita o Gil Vicente, nesta sexta-feira (28), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em partida atrasada da 24ª rodada da liga portuguesa. A bola volta a rolar em Portugal após a pausa para Data Fifa de março e o time encarnado pode igualar o número de pontos do líder Sporting em caso de vitória fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Gil Vicente

O Gil Vicente está na 14ª posição, com 23 pontos, e luta pela permanência na elite do futebol português. O time está com os mesmos 23 pontos do Estrela Amadora, em 16º lugar, que leva a equipe para o playoff do rebaixamento. Ou seja, o clube terá a oportunidade de jogar em casa para somar pontos e se afastar da parte de baixo da tabela.

Contudo, o Gil Vicente não vive um bom momento no Campeonato Português e, além de vir de uma derrota para o Santa Clara, não vence há sete rodadas na liga portuguesa.

O único desfalque confirmado é Sithole, lesionado. A boa notícia é que Caseres está recuperado de lesão e está à disposição do técnico César Peixoto.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica vive um grande momento no Campeonato Português, com seis vitórias seguidas que recolocaram o time na briga pelo título. Assim, os Encarnados estão na vice-liderança, com 59 pontos, três a menos que o líder e rival Sporting. Além disso, são seis de vantagem para o Porto, terceiro colocado.

No entanto, o técnico Bruna Lage, ex-Botafogo, tem alguns problemas no elenco. Isto porque Manu Silva, Tiago Gouveia e Bah são baixas confirmadas, enquanto Di María e Tomás Araújo aparecem como dúvidas. Além disso, Kokçu, suspenso, completa a lista de desfalques.

Gil Vicente x Benfica

24ª rodada do Campeonato Português 2024/25 – (jogo atrasado)

Data e horário: sexta-feira, 28/03/2025, às 17h15 (de Brasília).

Local: Estádio Cidade de Barcelos (POR).

Gil Vicente: Andrew; Sandro Cruz, Rúben Fernandes, Josué Sá e Mutombo; Caseres, Santi García, Castillo (Bamba) e Bermejo; Félix Correia e Carlos Eduardo. Técnico: César Peixoto.

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Álvaro Fernández (Otamendi) e António Silva; Leandro Santos, Florentino, Aursnes e Dahl; Pavlidis, Akturkoglu (Amdouni) e Bruma (Schjelderup). Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: Miguel Nogueira (POR).

