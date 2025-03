Otávio sofre lesão e desfalca o Fluminense nos próximos jogos

O Fluminense vai iniciar o Campeonato Brasileiro sem um de seus reforços para a temporada: o volante Otávio. Afinal, o atleta teve um problema no tendão de Aquiles da perna direita durante o treino desta quinta-feira (27), no CT Carlos Castilho.

Com isso, ele está fora da partida contra o Fortaleza, no próximo sábado, e da viagem para a Colômbia, onde o Tricolor enfrentará o Once Caldas. O jogador, aliás, deve perder mais confrontos durante a temporada. Porém, a extensão da lesão e o tempo de recuperação só serão definidos após um novo exame.

O primeiro exame, aliás, já indicou uma lesão na região, mas o clube aguarda mais detalhes no próximo. Caso seja uma contusão leve, Otávio ficará afastado por algumas semanas, mas, se houver ruptura completa, a recuperação pode levar até seis meses. As informações são do portal “ge”.

Sem o volante, a tendência é que Bernal e Hércules disputem a vaga ao lado de Martinelli no meio-campo. Hércules, que começou a temporada como titular, larga na frente na disputa pela posição na estreia do Brasileirão.

O jogador já teve uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda em 2021, quando jogava pelo Bordeaux, e ficou afastado por meses. Na temporada pelo Fluminense, Otávio já disputou seis jogos, cinco como titular, incluindo as finais do Carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.