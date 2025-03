Premier League anuncia nova janela de transferências antes do Mundial de Clubes

Os clubes da Premier League estabeleceram, nesta quinta-feira (27), o calendário da janela de transferências do verão europeu de 2025. Dessa maneira, a liga inglesa anunciou uma abertura excepcional entre 1º e 10 de junho, devido à realização do Mundial de Clubes.

“A janela será aberta mais cedo, entre domingo, 1º de junho, e terça-feira, 10 de junho, devido a um período excepcional de inscrição relacionado à Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em seguida, será reaberto na segunda-feira, 16 de junho, e fechado na segunda-feira, 1º de setembro”, disse a Premier League em comunicado.

Premier League clubs have today agreed the dates for the Summer 2025 Transfer Window.

— Premier League (@premierleague) March 27, 2025