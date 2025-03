Preparador de goleiros do Palmeiras e funcionário do Corinthians se desentendem antes da final

Minutos antes de a bola rolar para o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, na noite desta quinta-feira (27), o clima ficou pesado em Itaquera. Isso porque Rogério Godoy, preparador de goleiros do Verdão, e um funcionário do Timão se desentenderam durante o aquecimento das equipes.

A discussão se deu de forma áspera no gramado na Neo Química Arena. Devido ao episódio, os seguranças de ambos os clubes tiveram de entrar em ação para acalmar os ânimos. Pouco depois, a situação já era de calmaria.

Corinthians e Palmeiras voltam a medir forças após a pausa para a Data-Fifa. O time alvinegro venceu por 1 a 0 no duelo de ida no Allianz Parque.

Desse modo, o Palmeiras precisará vencer por dois gols de diferença para alcançar um histórico tetracampeonato estadual. Ao Corinthians, basta um empate para levantar o troféu após seis anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.