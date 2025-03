Gerson é eleito craque do Cariocão 2025; confira todas as premiações do Estadual

​A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) realizou nesta quinta-feira (27), na Zona Sul da cidade, a festa de encerramento do Cariocão 2025, que consagrou o Flamengo como campeão.

A cerimônia premiou os destaques da competição na temporada e a seleção do torneio. A eleição, aliás, contou com 60 jornalistas dos principais veículos de imprensa do Brasil para escolher os 11 melhores do ano.

Confira a seleção do Cariocão 2025

Goleiro: Agustín Rossi (Flamengo);

Lateral-direito: Wesley (Flamengo);

Lateral-esquerdo: Fuentes (Fluminense);

Zagueiros: Léo Ortiz (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo);

Meias: Pulgar (Flamengo), Gerson (Flamengo) e John Arias (Fluminense);

Atacantes: Germán Cano (Fluminense), Vegetti (Vasco) e Bruno Henrique (Flamengo).

Gerson é o craque do campeonato e Filipe Luís vence como melhor técnico

O volante Gerson, do Flamengo, venceu como o craque do Cariocão. Capitão da equipe, o atleta atuou em oito partidas, com um gol e uma assitência. O Coringa é peça-chave no time de Filipe Luís que, aliás, conquistou o prêmio de melhor treinador.

Outras premiações do Cariocão 2025

Equipe mais disciplinada: Vasco – 2,38 cartões por jogo;

Defesa menos vazada: Flamengo;

Prêmio Carlos Castilho de defesa mais bonita: Zé Carlos (Sampaio Corrêa);

Ataque mais positivo: Flamengo;

Prêmio Léo Batista de gol mais bonito: Elicley (Portuguesa);

Artilheiros: Germán Cano (Fluminense), Max (Sampaio Corrêa) e Vegetti (Vasco) – Seis gols cada;

Revelação: Riquelme Felipe (Fluminense).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.