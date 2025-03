De plano B a prioridade para assumir a Seleção, Jorge Jesus vira bola da vez na CBF

De plano B a nome prioritário para assumir a Seleção Brasileira, Jorge Jesus virou a bola da vez na CBF mesmo com a situação de Dorival Júnior ainda indefinida. Ednaldo Rodrigues, presidente da confederação, evita comentar sobre o assunto antes de um posicionamento oficial sobre a provável troca no comando da Canarinho. A informação é da ESPN.

Espera-se, contudo, uma definição no final da tarde desta sexta-feira (28), quando o dirigente se reunirá com a atual comissão técnica e os integrantes do departamento de seleções na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

A ideia de substituir Dorival ganhou corpo assim que a goleada para a Argentina se consolidou na última terça-feira (25). O nome de Jorge Jesus, um dos primeiros a ser apontado, passou a ganhar força nas últimas horas até que se tornou a prioridade na CBF.

Ednaldo, desse modo, será o responsável pelas próximas movimentações. Assim, buscará entender o quanto Jorge Jesus, que já indicou a pessoas de sua convivência o interesse de dirigir a Seleção Brasileira, está disposto a se desligar do seu atual clube, o Al Hilal.

Ainda segundo a publicação, não há ainda um prazo para aguardar uma resposta do português, já que a equipe árabe disputará o Super Mundial de Clubes. Isso, aliás, poderia até mesmo acarretar em um adiamento da demissão de Dorival. Mas a tendência é a de que io desligamento do atual treinador ocorra nesta sexta durante a reunião.

