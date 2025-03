Fratura assustadora e confusão entre jogadores marcam partida do Racing na Argentina

Um lance assustador marcou o jogo entre Independiente Rivadavia e Racing, na noite desta quinta-feira (27), pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. No minuto inicial do segundo tempo, o meio-campista Pedro Souto, do Rivadavia, ficou com o pé preso no campo após dividida de bola com Nardoni. O resultado foi uma fratura assustadora.

Ao perceberem o pé virado de Pedro Souto, companheiros de equipe correram ao seu encontro para acalmá-lo enquanto recebia atendimento médico. O episódio assustou a todos presentes no Estádio Juan Bautista Gargantini, em Mendoza. Após os primeiros cuidados, o meio-campista deixou o campo de maca para a entrada de Matias Valenti.

O episódio acirrou os ânimos dentro de campo, tanto que os jogadores de Rivadavia e Racing passaram a se encarar no gramado e partiram para as vias de fato, com troca intensa de empurrões durante o período em que o jogo ficou interrompido.

Os policiais conseguiram controlar a confusão generalizada e, apesar das agressões, a arbitragem optou por não expulsar ninguém. Assim, o duelo seguiu normalmente.

Com dois gols na etapa final, o Independiente Rivadavia levou a melhor sobre o Racing, por 2 a 1, de v irada. Desse modo, chegou a 16 pontos, ultrapassando o adversário, que estacionou nos 13 somados.

