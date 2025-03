Garré treina entre os titulares e pode ser a novidade do Vasco contra o Santos

O Vasco fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), diante do Santos, em São Januário. Assim, o técnico Fábio Carille tem testado Benjamin Garré na ponta direita nos treinamentos, o que aumenta as chances do argentino ser titular pela primeira vez desde que chegou ao clube.

O jogador, inclusive, já havia sido testado como titular nos jogos-treinos do Vasco contra Boavista e Maricá. No entanto, atuou como meia pela direita ao lado de Nuno Moreira, que ocupou o lado esquerdo. Enquanto isso, Rayan e Vegetti formaram a dupla de ataque. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o atleta esteve em três partidas pelo clube até aqui, na temporada. Contudo, todas foram entrando no fim, como aconteceu nos dois clássicos com o Flamengo e no duelo com o Nova Iguaçu.

O atleta chegou ao Cruz-Maltino vindo do Krylya Sovetov, da Rússia, por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões na cotação atual). Além disso, a negociação ainda prevê mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) aos europeus em bônus. As metas são: atuação em 40% dos jogos em 2025; participação em gols; e classificação para a Libertadores.

