Veiga desabafa sobre pênalti perdido e não confirma permanência no Palmeiras

Raphael Veiga teve nos pés a chance de levar a final contra o Corinthians para os pênaltis. No entanto, desperdiçou a cobrança, e Hugo Moura defendeu, garantindo o título ao alvinegro. Cobrador oficial da equipe sob o comando de Abel Ferreira, ele desabafou sobre o lance.

Após a partida, visivelmente abatido, Veiga assumiu total responsabilidade pelo erro e criticou as brigas entre jogadores em Itaquera.

“Desde pequeno, aprendi a não gostar do Corinthians. Mais do que ninguém, eu queria ganhar esse jogo, fazer o gol e ser campeão. Repito: mérito do Hugo, que é um grande goleiro e pegou o pênalti.”

“Podem falar o que quiserem de mim, mas nunca fui omisso em momentos decisivos. Errei, assumo a responsabilidade. Bola para frente. Vou continuar batendo pênaltis, acertar, errar. A vida é assim, o futebol é assim”, destacou Veiga.

Por fim, com contrato no Palmeiras desde 2018, o meia não confirmou sua permanência no clube e lembrou de outras oportunidades de saída que não se concretizaram.

“Amo o Palmeiras, amo estar aqui. Tive outras chances de sair em anos anteriores, mas não deu certo. Quero continuar ganhando títulos. Ainda tenho coisas para conquistar aqui. Minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer.”, concluiu o meia do Verdão

