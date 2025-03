Conmebol altera data do duelo entre Fluminense e Unión Española, no Chile

A Conmebol anunciou, na noite desta quinta-feira (27), a alteração da data do confronto entre Fluminense e Unión Española, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Assim, a partida, que estava marcada para o dia 22 (terça), às 21h30 (de Brasília), será disputada no dia seguinte, 23 (quarta), às 19h (de Brasília).

Antes disso, o Tricolor estreia na competição continental na próxima terça-feira (01), às 21h30 (de Brasília). O duelo será contra o Once Caldas no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia.

A primeira partida da equipe carioca em casa será no dia 10 de abril (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), quando recebe o GV San José (BOL), no Maracanã, pela segunda rodada.

Esta temporada representará a 11ª participação do Fluminense na Sul-Americana. A última foi em 2022, quando caiu na segunda fase preliminar da Libertadores (para o Olimpia-PAR, nos pênaltis). Nesse sentido, teve direito a uma vaga no torneio continental.

Na ocasião, apesar de uma goleada histórica por 10 a 1 sobre o Oriente Petrolero, a equipe tricolor ficou pelo caminho. Encerrou em segundo lugar no Grupo H, atrás do Unión Santa Fe-COL. À época, apenas o primeiro colocado avançava de fase.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.