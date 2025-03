Guilherme, do Santos, encerra o Paulistão como o artilheiro; Veja números

O atacante Guilherme vive grande momento no Santos e encerrou o Paulistão como artilheiro, com 10 gols. Ele balançou as redes em oito das 14 partidas do time na competição, marcando mais de uma vez em duas delas. No entanto, passou em branco nos jogos decisivos, incluindo a semifinal contra o Corinthians.

Aliás, com essa artilharia, o Santos volta a ter um goleador no Paulistão após seis anos. Em 2019, Jean Mota liderou a lista, com sete gols. Além disso, o meia foi eleito craque da competição naquela temporada, quando o time comandado por Sampaoli encantou pelo grande futebol apresentado.

Por sua vez, Tiquinho Soares, reforço do Santos para a temporada, marcou cinco gols. Assim, no total, sete jogadores atingiram essa marca. Contudo, somente Guilherme, com 10, e Daniel Amorim, com seis, superaram o top 10.

Ranking de artilharia do Paulistão 2025

1º – Guilherme (Santos): 10 gols

2º – Daniel Amorim (Velo Clube): 6 gols

3º – Talles Magno (Corinthians): 5 gols

Yuri Alberto (Corinthians): 5 gols

Carlão (Noroeste): 5 gols

Estevão (Palmeiras): 5 gols

Maurício (Palmeiras): 5 gols

Tiquinho Soares (Santos): 5 gols

-Fabrício Daniel (São Bernardo): 5 gols

-André Silva (São Paulo): 5 gols

