Zubeldía, do São Paulo, afirma ter ex-árbitro como consultor sobre regras

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, afirmou ter um ex-árbitro internacional como consultor pessoal para se atualizar sobre as regras do futebol. Alvo de muitas reclamações dos juízes, ele recebe cartões amarelos com frequência e já ficou suspenso, impedido de estar à beira do campo. O time paulista estreia no Brasileirão neste sábado (28) contra o Sport, no Morumbis.

“Tenho um mentor, um árbitro internacional, um dos melhores, que já apitou Mundiais e me dá um grande apoio. Ele me ajuda à distância, é um consultor de regulamentos”, disse o técnico em entrevista ao UOL.

Contudo, a relação entre o árbitro e Zubeldía vem de longe. Quando ainda comandava a LDU, do Equador, o argentino pediu conselhos antes da final da Sul-Americana contra o Fortaleza. Na ocasião, sua equipe conquistou o título nos pênaltis. Já em julho de 2024, no comando do Tricolor, reclamou bastante das decisões do árbitro Marcelo de Lima Henrique – a falta que originou o primeiro gol do Galo e o toque de mão de Paulinho no segundo.

“Eu sabia que não podia ser gol, era mão de imediatez. Uma mão imediata resultante em gol precisa ser sancionada. Como conhecia o regulamento, agi da forma que agi, sabia que não era gol. Mas o VAR não viu isso, não sei o que enxergou. Às vezes, minha reação está ligada à minha preparação. Tenho a teoria”, disse Zubeldía sobre o lance.

Todavia, no estadual de 2025, Zubeldía recebeu cinco cartões amarelos e cumpriu suspensão contra a Ponte Preta. Técnicos e jogadores precisam de três cartões para ficarem fora de uma partida.

