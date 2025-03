Fluminense confirma lesão de Otávio e afirma que volante passará por cirurgia

O Fluminense confirmou, na manhã desta sexta-feira (28), que Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito e terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias. Com isso, o volante desfalca a equipe carioca na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, neste sábado (29), no Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras irá aguardar a intervenção cirúrgica para estabelecer o prazo de retorno aos gramados. O clube tem tido problemas no Departamento Médico, visto que Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Gabriel Fuentes, Renato Augusto e Isaque também se recuperam de problemas físicos, enquanto Ganso passará treinar com o elenco somente após a estreia na Sul-Americana.

Sem o volante, a tendência é que Bernal e Hércules disputem a vaga ao lado de Martinelli no meio-campo. O jogador, ex-Fortaleza, começou a temporada como titular e larga na frente na disputa pela posição na estreia do Brasileirão.





O meio-campista, de 30 anos, já teve uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda em 2021. Na época, jogava pelo Bordeaux, e ficou afastado por meses. Na temporada pelo Fluminense, Otávio emendou seis jogos consecutivos, cinco como titular, incluindo as finais do Carioca diante do Flamengo.

