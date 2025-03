Brighton x Nottingham Forest: Onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos jogos que mais prometem neste sábado, 29/3, é Brighton x Nottingham Forest. Afinal, além de estar em jogo uma vaga na semifinal da Copa da Inglaterra, para o Brighton é a chance de ir à forra do que ocorreu na última partida entre as equipes, Afinal, o Nottingham, em casa, impôs humilhantes 7 a 0 em um dos times mais regulares da Premier League. A partida será às 14h15 (de Brasília), no Falmer Stadium. O Brighton corre atrás do sonho de vencer esta competição pela primeira vez (foi vice uma vez). Já o Nottingham quer seguir sonhando com a terceira conquista (levou em 1898 e 1959).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 14h15.

Como chega o Brighton

A maior ausência será Lamptey. Afinal, sofreu grave lesão no tornozelo. O técnico Fabian Hürzeler, mais uma vez, aposta num 4-2-3-1. Mas com Mitoma sempre com liberdade para chegar no ataque e monitorar Welbeck, que novamente será a principal arma para o Brighton buscar a vaga na semifinal.

Como chega o Nottingham Forest

Principal jogador da equipe, o goleador Chris Wood voltou das Eliminatórias após ajudar a classificar a Nova Zelândia para a Copa do Mundo. Mas com lesão. Assim, é o principal desfalque da equipe do treinador Nuno Espírito Santo. Sem ele, entrará Awoniyi, seu substituto direto. Assim, o técnico português não vai mudar o estilo 4-2-3-1. Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi formarão a trinca de apoiadores do ataque. Sempre se aproximando do único homem de frente.

Na defesa, o zagueiro Murillo será titular. Mas Morato começa no banco, assim como o outro brasileiro da equipe, o volante Danilo.

BRIGHTON X NOTTINGHAM FOREST

Copa da Inglaterra – Quartas de final

Data e horário: 29/3/2025, às 14h15 (de Brasília)

Local: Falmer Stadium, Brighton (ING)

BRIGHTON: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke e Estupiñán; Baleba e Hinshelwood; Minteh, Pedro e Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Anderson e Dominguez; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Awoniyi. Técnico: Nuno Espírito Santo

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: James Mainwaring e Nick Greenhalgh

VAR: Andrew Madley

