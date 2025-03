Bayern x St. Pauli: Onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Alemão com 56 pontos, entra nesta 27ª rodada com seis de frente para o Leverkusen, o Bayern de Munique recebe, na Allianz Arena, o St. Pauli neste sábado, 29/3, às 11h30 (de Brasília). Os bávaros são muito favoritos diante do time de Hamburgo, que luta para se manter na elite. Afinal, tem 25 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas, com cinco pontos de frente para o primeiro dentro, o Bochum. Por isso, qualquer pontinho diante do bicho-papão da Alemanha será lucro.

Como chega o Bayern

O Bayern entrará bastante desfalcado para esta partida. O treinador Vincent Kompany, que já não contava com o goleiro Neuer, machucado, perdeu nesta data Fifa dois jogadores, que se machucaram em jogos pelas suas seleções: o francês Upamecano e o canadense Davies. Além disso, Coman não se recuperou e provavelmente é outro que estará fora. Porém, como tem um super elenco, o treinador tem várias opções para montar o time. No gol, entra Jonas Urbig. Dier começa na zaga. Mas se Coman não jogar, Olise, Musiala e Sane formarão o trio ofensivo, com Kane no comando do ataque.

Como chega o St. Pauli

No St. Pauli, muitos problemas na defesa. O técnico Alexander Blessin não terá o goleiro Sascha Burchert e os zagueiros Adam Dzwigala e Karol Mets. Com isso, jogará com uma defesa quase reserva e o jeito é reforçar ainda mais o meio de campo, atuando com três volantes: Saliakas, Irvine, Smith, Treu, e apenas um homem de frente, Saad.

BAYERN X ST. PAULI

27ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 29/3/2025, às 11h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Jonas Urbig; Laimer, Dier, Ito e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Sane; Kane. Técnico Voncent Kompany

ST. PAULI: Vasilj; Nemeth, Wahl e Van der Heyden; Saliakas, Irvine, Smith e Treu; Sinani e Weisshaupt; Saad

Árbitro: Sven Jablonski

Auxiliares: Sascha Thielert e Lasse Koslowski

VAR: Günter Perl

