Brasileiro de 2025 promete grande equilíbrio

O Campeonato Brasileiro que começa neste fim de semana promete ser um dos mais equilibrados dos últimos anos. Temos vários times em condições de brigar na parte de cima da tabela. É óbvio que, pelo elenco e o bom trabalho de Filipe Luís, o Flamengo sai com ligeira vantagem sobre os demais.

Não custa lembrar, no entanto, que o time rubro-negro ainda precisa passar por desafios maiores, uma vez que o Campeonato Carioca não pode ser considerado dos mais fortes, já que é desprezado pelos próprios times grandes devido às dificuldades do calendário. Em 2024, com Tite, o Flamengo também passeou no Estadual e, depois, fez uma temporada muito irregular.

O Palmeiras, que acaba de perder a decisão do Paulista para o Corinthians, também aparece bem cotado, mais pelo longo e sólido trabalho de Abel Ferreira do que pelo rendimento em campo. Atual campeão, o Botafogo fez um péssimo começo de ano, e, por enquanto, é uma incógnita, ainda mais que vai estrear novo técnico. Porém, não deve ser desprezado.

Timão e Inter correm por fora no Brasileiro?

Corinthians e Internacional também têm um leve destaque em relação aos demais pela manutenção dos treinadores e do elenco. Credenciam-se ainda pelo ótimo fim de temporada de 2024 e pelos títulos paulista e gaúcho deste ano. A partir daí, há um grande bloco, com vários times que podem entrar na briga na parte de cima da tabela, como São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Bahia, Fortaleza e Santos.

O Brasileiro é uma corrida de longa distância, com 38 rodadas e uma janela de transferências no meio do ano que costuma mudar boa parte do cenário – com saídas e chegadas que muitas vezes impactam o rendimento das equipes. Há ainda a interrupção para a disputa do Mundial de Clubes, outro fator que pode ser fundamental. Afinal, os representantes brasileiros (Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras) vão se manter em atividade, sem descanso. Apesar da maratona que vem por aí, largar bem pode ser o combustível para alimentar o restante do percurso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.