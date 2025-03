Juventus x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventus e Genoa se enfrentam neste sábado (29) às 14h (horário de Brasília) pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Scudetto. Com chances remotas de título, a Juve entra em campo de olho na luta por uma vaga em competição europeia na temporada 2025/2026, enquanto o Genoa está em 12º, praticamente só cumprindo tabela.

A Juventus aparece em quinto lugar, com 52 pontos, a 12 da líder Inter de Milão e a um do Bologna, quarto lugar. O G4 tem ainda Napoli e Atalanta, com 61 e 58 pontos, respectivamente. Vale lembrar que o quinto lugar se classifica para a Liga Eoropa, enquanto o sexto disputará a Liga Conferência.

Onde assistir:

Disney +

Como chega a Juventus

A Juventus chega para a partida com um clima um tanto quanto melancólico. Afinal, a Velha Senhora foi eliminada de todas as competições mata-mata que disputou (Champions League, Supercopa da Itália e Copa da Itália) e tem chances remotíssimas de título no Scudetto. Dessa forma, o treinador brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta foi demitido após derrota para a Fiorentina por 3 a 0, em casa, há duas semanas. O croata Igor Tudor, portanto, estreará.

Falando em brasileiros, o zagueiro Bremer e o volante Douglas Luiz, machucados, não jogam. Os laterais Cabal e Cambiaso também estão no DM. Já o atacante Milik, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, pode ser relacionado de última hora.

Como chega o Genoa

Tal qual a Juventus, o Genoa já não tem mais chances de título e mira a temporada 2025/2026, embora ainda precise se safar matematicamente do rebaixamento. O time tem três baixas confirmadas e algumas dúvidas, incluindo o atacante brasileiro Júnior Messias.

JUVENTUS X GENOA