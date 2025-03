Santos treina no CT Rei Pelé com a presença de Rincón; Soteldo é desfalque na atividade

O Santos voltou a treinar nesta sexta-feira (28) visando ao jogo contra o Vasco, no domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O atacante Yeferson Soteldo não trabalhou com o elenco e ficou na área interna do CT Rei Pelé por conta de desgaste físico.

Soteldo ficou os 90 minutos em campo na vitória da Venezuela por 1 a 0 sobre o Peru, na última terça-feira, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Antes, atuou por 45 minutos na derrota para o Equador.

Por outro lado, Tomás Rincón participou normalmente das atividades do Peixe nesta sexta-feira. O volante também defendeu a Venezuela na Data Fifa, contudo atuou por apenas 15 minutos diante do Peru.

Os jogadores participaram das atividades pela manhã, no CT Rei Pelé. Assim, Pedro Caixinha comandou um treino técnico, além de jogadas de bola parada, que têm sido um ponto positivo neste início de tempo.

Neste sábado, os jogadores voltam ao CT para o último treino antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro para o duelo contra o Vasco, no próximo domingo.

O Santos não contará com Neymar, que não tem data para retornar aos campos. A volta do camisa 10 será realizada sem pressa, para evitar que o jogador tenha uma nova lesão.

Dessa maneira, o Santos deve ir a campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser (Soteldo), Guilherme e Tiquinho Soares.

