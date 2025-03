Estrela Amadora x Sporting: escalações e atbitragem

Líder do Campeonato Português, o Sporting visita o Estrela Amadora neste sábado (29) às 15h, no Estádio José Gomes. A partida é válida pela 27ª rodada da competição. Vale lembrar que são 34.

O Sporting soma 62 pontos, três a mais do que o vice-líder Benfica, que tem um jogo a menos. Inclusive, os rivais de Lisboa se enfrentarão na penúltima rodada da competição, prevista para o início de maio. Porto e Braga, ambos com 53, completam o G4, com chances remotas de título. A Estrela Amadora, por sua vez, luta contra o rebaixamento.

Como chega o Sporting

O time comandado por Rui Manuel Borges tem uma longa lista de desfalques, incluindo o meia uruguaio Maxi Araújo, expulso no último jogo. O volante dinamarquês Hjulmand também está suspenso, mas por cartões amarelos. Há ainda outros cinco jogadores no DM.

Como chega a Estrela Amadora

O meia brasileiro Léo Cordeiro é a única baixa confirmada. A equipe da Grande Lisboa tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

ESTRELA AMADORA X SPORTING

Local: Estádio José Gomes, em Amadora (POR)

Data e horário: sábado, 29/03/2025, às 15h (de Brasília)

ESTRELA AMADORA: Costa; Lima, Ferro, Lopes; Varela, Moreira, Oudrhiri, Mina; Ruiz, Pinho, Ronaldo Técnico: Luís Filipe Saraiva da Silva

SPORTING: Silva; Debast, Inacio, Reis; Fresneda, Hjlumand, Morita, Catamo; Quenda, Gyokeres, Trincão Técnico: Rui Manuel Borges

Árbitro: Gustavo Correia

